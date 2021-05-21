Özsoy'dan diş hastanesi ve semt polikliniği müjdesi

Başkan Özsoy, Ceyhan'da 250 yataklı yeni devlet hastanesinin ilçe halkına kesintisiz hizmet vermeye başlamasının vatandaşlarda memnuniyet uyandırdığının ifade ederek, eski Ceyhan Devlet Hastanesi'nin ek binasında başlanan tadilat çalışmalarının ardından diş hastanesi ve semt polikliniği olarak hizmete gireceğini duyurdu. Özsoy, "250 yataklı yeni devlet hastanemizin hizmete girmesi ve sağlık personellerimizin özverili çalışmalarıyla salgın dönemini ilçe olarak iyi bir şekilde atlatıyoruz. Yeniden diş hastanesi ve semt polikliniği olarak hizmete girecek olan hastanemizle birlikle hemşerilerimize bu alanlarda da daha kaliteli hizmet sunulacak. Tadilatın tamamlanmasının ardından hızlı bir şekilde vatandaşlara hizmet vermeye başlanacak" dedi.