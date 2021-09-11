Öztorun: “Kozan'a sağlam ve kalıcı hizmetler kazandırmak için çalışıyoruz”

ASKİ Genel Koordinatörü Ataol Öztorun, 3. Bölge Koordinatörü İlhami Orhan ve Kozan ASKİ Şefi Aytül Öztürk, Kozan'daki yerel ve ulusal basın mensupları bir araya gelerek bölgedeki çalışmaları değerlendirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yerel seçimlerinden sonra Kozan ve bölgeye yaptığı hizmetler bilgi veren Genel Koordinatör Ataol Öztorun; altyapı, su, yol ve kanalizasyon konusunda Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Kozan'da önemli çalışmalar yaptığına dikkat çekti.

Bölgede kalıcı ve sağlam hizmetler yapmaya çalıştıklarını ifade eden Ataol Öztorun, vatandaşların sıkıntılarını kısa zaman içerisinde çözmek için ekip olarak mücadele ettiklerini ifade etti. Önümüzdeki süreçte 208 kilometrelik sathi kaplama asfalt çalışmasının yapılacağını ifade eden Ataol Öztorun, Kozan ilçe merkezinde de 30 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasının önümüzdeki günlerde başlayacağını ifade etti.