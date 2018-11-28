Pamuk: "Kan vermeye engel yok"

Pamuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye Beyazay Derneği yurt çapındaki şubeleriyle Kızılay'a kan bağışında bulunacaktır. Kan vermeye engel yok sloganı ile başlattığımız kampanyamızda yurt genelindeki 80 şubemizdeki engelli ve engelli yakınlarımız ile toplu kan bağışında bulunacağız. Bu kampanyamızdaki amaç, kan bağışında toplumsal farkındalık oluşturmak, kan vermenin engel tanımadığını, sağlığı uygun herkesin rahatlıkla kan verebileceğini kamuoyu ile paylaşmaktır” diye konuştu.

Kızılay'ın verilerine göre Türkiye'de her 4 saniyede bir ünite kana ihtiyaç olduğunu vurgulayan Pamuk, şöyle devam etti:

“Her bir kan bağışı üç kişinin hayatını kurtarabilir. Böylesine insani ve ulvi bir konuda engellilerin de destek olmasını çok önemli ve anlamlı buluyoruz. Bu nedenle üzerimize düşeni yapmaya ve katkımızı koymaya çalışıyoruz. Tüm halkımızı da kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. Adana'da kan bağışı İnönü Parkı'nda 3 Aralık Pazartesi saat 13.30 itibariyle başlayacak.”

Türkiye Beyazay Derneği'nin kurulduğu günden bu yana yurtiçi ve yurtdışı şubeleri ile başta engellilerin eğitimi ve istihdamı olmak üzere toplumsal farkındalık çalışmaları yürüttüğünü belirten Pamuk, şunları kaydetti:

“Başta kurucu ve onursal Genel Başkanımız Lokman Ayva'nın ve Genel Başkanımız Nejla Sümer'in özverili çalışma ve teşvikleri ile tüm şubelerimizde engellilerin ve engelli ailelerinin eğitimi ile toplumun farkındalığı konularında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hükümetimiz, yerel yönetimlerimiz ve STK'larımız tarafından yapılan çok önemli çalışmalar var. Yüzde 12 engelli insanımızın bulunduğu ülkemizde daha yapılacak çok iş ve alınacak çok mesafe var.”