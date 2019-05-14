Pamuk üreticisinden prim tepkisi

Öztürk, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, çiftçilerin bankaya, esnafa olan borç ödemelerini alacağı prim desteğine göre planladığını belirterek, "Alınan bu kararla çiftçilerimiz yüzde 30 daha fazla borçlu olarak 2019 yılı üretim sezonuna girecek ve çiftçimizin bu durum bankaların ve tefecilerin eline düşürülmesine neden olacaktır. Çiftçi, yüzde 100 artan maliyetlerden dolayı zaten mazot, gübre, tohum ve zirai ilaç alımlarında zorlanmaktadır. Bir de anlamakta güçlük çektiğimiz diğer bir konu yağlı tohumlardan 2018 yılı dönüme verimde her hangi bir verim düşüklüğüne gidilmemiştir. Bu durumda çiftçilerimiz pamuk ekiminden vazgeçecektir. 2019 yılı pamuk ekim alanlarında 2018 yılına göre yüzde 35-40 oranında düşüş yaşanacaktır. Tekstil sanayisinin ham maddesi olan pamukta dışa bağlılığımız artacak. Bu da ülkemiz için yüksek oranda döviz kaybı olacaktır” dedi.