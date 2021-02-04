Pandemi döneminde sağlıklı beslenmenin tüyoları

Böylece hem kilonuzu hem de duygusal dengenizi koruyabilirsiniz” uyarısında bulundu.

Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, pandemi nedeniyle evde kalmanın bir yandan kilo alımına diğer yandan da fazla kilolar nedeniyle duygusal olarak da olumsuz etkilenmeye neden olduğunu belirterek, “Sağlıklı beslenmek hem Covid-19'dan korunmaya, hastalığın daha kolay atlatılmasına hem de bu olumsuz duyguları önlemeye yardımcı oluyor. Pandemi kilolarını önlemek için kahvaltıyı atlamayın, fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin, bağırsak floranızı iyi besleyin. Böylece hem kilonuzu hem de de duygusal dengenizi koruyabilirsiniz” diye konuştu.

Gizem Akgül, beden kitle indeksinin her birimlik artışının Covid-19 hastalığını daha şiddetli geçirme riskini de yüzde 12 oranında yükselttiğini gösteren bilimsel çalışmalar aynı zamanda obez kişilerin hastanede kalma sürelerinin de daha uzun olduğunu ortaya koyduğunu kaydederek, “Kış mevsiminde pandeminin yanı sıra günlerin kısalması, hava koşullarına bağlı hareketsizlik ve su tüketiminin azalması da kilo almaya neden oluyor. Ayrıca D vitamini eksikliği de bu etkiye yol açıyor” dedi.

Kahvaltıyı atlamayın

Sağlıklı beslenmenin temelinin kahvaltı olduğunun altını çizen Gizem Akgül, bu öğünü atlamanın yol açacağı etkileri şöyle anlattı:

“Kahvaltı öğününü atlamak, gün içinde fark etmeden gün içinde fazla enerji alınmasına, bel çevresinde artışa, dengesiz beslenmeye, sağlıksız yeme eğilimine, diğer öğünlerin aksamasına veya gecikmesine, gece açlığının oluşmasına, açlık insülin seviyesinin ve kolesterolün artmasına neden olabileceği gibi, beden kitle indeksinin artmasıyla kilo almanıza da yol açabilir.”

D vitamininiz eksik olmasın

Metabolizmanın sağlıklı çalışması için vitamin ve minerallere önem vermek gerektiğini ifade eden Akgül, “Açlık hissi ve aşırı besin tüketimine neden olan insülin direnci ile D vitamini yetersizliği arasında ilişki bulunduğunu gösteren bilimsel çalışmalar bulunuyor. 2018 yılında 252 kadın üzerinde yapılan bir çalışma, düzenli egzersiz yapanların yapmayanlara göre beslenme, fiziksel aktivite, manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler ve stres yönetimi alanlarında daha iyi olduğunu ortaya koyuyor. Düzenli egzersizin sadece harcanan enerji miktarını artırmaz aynı zamanda tokluk hissini güçlendirir. Bu dönemde yaşanılan duygu durum değişiklikleri ve kilo kontrolü için mutlaka düzenli egzersize önem verin. Egzersiz, mutluluk hormonunun salınımını destekler. Evin içinde hareketi artırın. Haftada 3 gün 15-45 dakika yürüyüş, depresyonu önlemede etkilidir” şeklinde konuştu.

Bağırsaklarınıza iyi bakın

Akgül, yağ içeriği çok yüksek olan besinler tüketmenin bağırsak florasındaki iyi bakterilerin azalmasına neden olduğunu kaydederek, “Bu da duygu durumunu olumsuz etkiliyor. Mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin yüzde 90'ı bağırsaklarda üretiliyor” dedi.

Gizem Akgül, şu önerilerde bulundu:

“Örneğin Alzheimer hastalığından korunmada etkisi bulunan asetil kolin (sinir sisteminde görev yapan bir molekül) de bağırsaklarda üretiliyor. Bunun gibi, bağırsakta üretilen bazı maddeler, genel sağlığımız için çok yararlı. O nedenle bağırsak sağlığı için lifli gıdaların tüketilmesine ve günde 3-5 porsiyon meyve-sebze yemeye özen gösterin. Ancak günlük ihtiyacın üzerinde meyve yemek de kilo aldırabileceğinden porsiyon kontrolü yapmak gerekiyor.”

Doğru karbonhidrat kilo verdirir

Doğru karbonhidrat tüketiminin kilo aldırmak bir yana kilo kaybına destek olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akyüz, “Tam tahıllı gıdalar; kan şekerinin dengelenmesine, B ve E vitaminleri, çinko, bakır, magnezyum ve çeşitli antioksidanlardan faydalanmanıza, kalbiniz korumanıza, lif içeriği sayesinde bağırsakların çalışmasına destek olur. Dikkat edilmesi gereken konular arasında ise besinlerin pişirilmesi geliyor. Uzun süre pişirmek mineral ve vitamin kaybına neden oluyor. Kızartma yerine buharda ya da fırında pişirmek, sebzeleri çiğ tüketmek içeriğindeki besin öğelerinden daha çok yararlanmasını sağlıyor” dedi.

Meyvenin kabuklarını soymayın

Mayalandırılarak yapılan ekmeklerin besin değerinin daha yüksek olduğunu anlatan Gizem Akgül, “Ayrıca pek çok meyvenin en çok vitamin ve mineral içeren kısmı yüzeylerine yakın yerlerinde olmaktadır. Kabukları ile yenilebilen meyveleri kabuklarını iyice yıkayıp kimyasal koruyuculardan arındırdıktan sonra kabukları ile yemeyi tercih edebilirsiniz” diye konuştu.