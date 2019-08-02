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Para etmeyen karpuzu karayolunda satmaya çalışıyorlar

Adana’da karpuzun kilogram fiyatı tarlada 10 ila 20 kuruş arasına düşünce satıcılar çareyi karayolunda karpuzu sergileyip satmakta buldu.

Adana'da karpuzun kilogram fiyatı tarlada 10 ila 20 kuruş arasına düşünce satıcılar çareyi karayolunda karpuzu sergileyip satmakta buldu.


Çukurova yöresinin önemli ürünlerinden Adana karpuzu, bu sene istediği ilgiyi görmedi. İlk hasat edildiği dönemde para eden daha sonra fiyatı tarlada 10 kuruşa kadar düşen karpuzlar pazarda ve marketlerde alıcı bulamadı. Bu sebepten dolayı da satıcılar çareyi Adana-Karataş karayolunda karpuzlarını sergileyip satmakta aradı.


Karayolu kenarında sırayla dizilen karpuzlar karayolundan geçen vatandaşların dikkatini çekmesini sağlıyor.


Karpuz satıcısı Emine Kaya, “Karpuzları karayolu kenarına da koyuyoruz. Yeri geliyor elimizde sergiliyoruz yeter ki satılsın diye ancak bu sene karpuza talep düşük. 10 kilogram gelen karpuza 3 lira diyoruz ancak 2 liraya bile vermeyi kabul etsek alıcı yok. Yoldan geçen vatandaşlar da durup almıyor. Bu sene zor durumdayız. Üreticinin hali daha kötü” dedi.

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