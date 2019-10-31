Para isteyip kapkaç yaptılar

Adana'da 20 lira istedikleri adamın cebinden çıkardığı bin 550 lirayı kapkaç yaparak çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 26 Ekim günü Çukurova ilçesine bağlı Beyazevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut K. aracının içinde Özdemir Sabancı Bulvarında beklerken daha önceden tanıdığı ve ismini Cumali olarak bildiği bir kişi yanına gelerek 20 lira para istedi. Mesut K. de 20 lira vermek için cebindeki bin 550 lirayı çıkartınca, Cumali adlı kişinin yanındaki diğer şahıs paraların hepsini alıp Cumali ile birlikte kaçmaya başladı. Şahıslar bir süre koştuktan sonra motosiklete binip kaçmaya devam etti. Bu sırada Mesut K. de ilk şoku atlatıp aracıyla zanlıları yakalamak için arkalarından gitti. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ancak Mesut K. zanlıları yakalayamadı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu. Polis başvuru üzerine olay yerinin etrafındaki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan kamera incelemesinde para isteyen zanlının Cumali A. (20) olduğu belirlendi.

Polisin şüphesi ikinci zanlının kimliğini de tespit etti

Polis ikinci zanlının ise Cumali A. ile birlikte daha önce başka bir olaya karışabileceğini düşünerek Cumali A.'nın daha önceki karıştığı olaylara baktı. Cumali A.'nın bundan bir süre önce basit yaralama olayına karıştığı ve yanında da Özgür O. (20) isimli bir arkadaşı olduğu tespit edildi. Bu tespit üzerine Özgür O.'nun fotoğrafı çıkartılıp müşteki Mesut K.'ye gösterildi. Mesut K. parayı alıp kaçan zanlının fotoğraftaki şahıs olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

"20 liraya ihtiyacım vardı arkadaşım hepsini alıp kaçtı"

Polis Yeşilyurt Mahallesi'ne yaptığı operasyonda iki zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılardan Cumali A.'nın, "Benim 20 liraya ihtiyacım vardı daha önce tanıdığım şahıstan istedim. O da vermek için cebinden parayı çıkardı arkadaşım hepsini alıp kaçtı. Benim amacım 20 lira almaktı" dediği öğrenildi.

Diğer zanlı Özgür O.'nun da Cumali A.'yı suçladığı öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı da sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.