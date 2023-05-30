Paramedik öğrencilerine eğitim

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesi'nde öğrencilere bu eğitim öğretim yılında 3. farklı etkinlik gerçekleştirildi. Eğitimde üstlendikleri görevleri ile hayati önem taşıyan Paramediklerin acil durum çağrılarına yanıt veren, olay yerinde ve ambulansta ilk tıbbi ayırıcı tanı ve acil tedavileri başlatarak yaşamda kalımı sağlayan ve acil tıp sisteminde hastaneye ulaştıran ekiplerin olduğuna dikkat çekildi.

Sahada ambulans ekipmanları kullanımı konulu eğitime katılan Paramedik Derneği Adana İl Komisyon Başkanı Tamer Fındıklı," “Görevlerimiz çok kritik ve hayati öneme sahip. Bizler sahada çok zor şartlarda çalışan, hastaların can güvenliğinden sorumlu Paramedikleriz. Her şartta tek önceliğimiz olan işimiz yaşamda kalımı ve hastane öncesi acil bakımı başlatmak ve sağlamaktır. Mesleğimizde vicdan, merhamet ve empati çok önemli. En acı zamanlarda bile profesyonel davranarak işimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Amacımız tüm dünyada Türk Paramediklerini zirveye çıkarmak. Bunun için tüm sağlık profesyonelleri mesleklerini ileri taşımak için mücadele etmeliler"dedi.

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Paramedik öğrencilerine verilen eğitimin detaylarını anlatan Paramedik Derneği Eğitimden Sorumlu Adana İl Başkan Yardımcısı Yasin Başer, “Bu eğitimde ekipleri sahaya hazırlamak amacıyla, ambulans ekipmanları kullanımını, ambulans içindeki biyomedikal aletleri, taşınma sedyelerini, stabilizasyon sedyelerinin doğru kullanım detaylarını uygulamalı olarak öğrenciler ile paylaştık" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca programda Paramediklerin eğitimlerini güncellemek ve eğitim standartlarını belirlemek, geliştirmek, diğer hastane öncesi acil bakımda çalışanlar arasında iş birliği yaparak, bu hizmetin en gelişmiş ülkelerle yarışacak şekilde ve akredite edilerek tüm hizmet içi kurs, seminer sempozyum, çalıştay ve uygulamalara devam edileceği kaydedildi.