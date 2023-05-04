Paramedik öğrencilerine eğitim verildi

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından ilki düzenlenen ve ilerleyen dönemlerde de devam edecek “Paramedik Uygulama Günleri” bu alanda eğitim alan ve kendini daha donanımlı bir şekilde yetiştirmek isteyen öğrencilere ev sahipliği yaptı.

Düzenlenen eğitimlerde acil sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümü olan paramediklerin, hayati bir görevi yerine getirdiklerine dikkat çeken Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, verilen eğitimler ile öğrencileri donanımlı bir şekilde mezun etmeyi planladıkları kaydedildi.

Dışarıdan katılıma da açık olan programda, temel yaşam desteği ve defibrilatör çeşitleri, hava yolu, temel ve ileri solunum, dolaşım basamak ve uygulamaları, ileri yaşam desteği, defibrilasyon-kardiyoversiyon, acil ilaçlar, kritik hasta algoritmaları, ritim-ekg, acil klinik ultrason, damar yolu-intraosseoz, iğne torakostomi, ambulans eğitimleri verildiği ifade edildi.