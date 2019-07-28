Park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çiftçi'ye ait kamyonet, Bota Mahallesi eski Hayvan Pazarı yolunda park halindeyken yanmaya başladı. Kamyonet sürücüsü Mustafa Çiftçi yanan kamyoneti çaresizlik içinde itfaiyecilerin söndürmesini bekledi. Çiftçi'nin aracın içindeki bir miktar para ve eşyaları da yandı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.