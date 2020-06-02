Parklara "sosyal mesafeli" bank

Yeni tip korona virüs önlemleri göz önüne alınarak başlatılan normalleşme süreci çerçevesinde Seyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafeye uygun bankları, parklara yerleştirmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Adana Valiliğinin kararları dikkate alınarak hayata geçirilen uygulamayla, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde tasarlanan banklar, bireylerin birbiriyle temasını önleyecek şekilde daha önce söküldükleri parklara yerleştiriliyor. Banklar, iki kişinin arasında bir metre mesafe olacak şekilde kullanım olanağı sunuyor.