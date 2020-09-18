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Pastaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana’da bir pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Adana'da bir pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.



Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu Caddesi'nde bulunan pastanede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi Ramazan Ç.'ye ait pastaneye elinde pompalı tüfekle gelerek hedef gözetmeden ateş edip kaçtı. Ramazan Ç., tüfekten çıkan saçmalar neticesinde bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri. Ramazan Ç.'yi Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ramazan Ç.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

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