Patateslerin arasından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı: 5 tutuklama

Adana'da polisin yaptığı operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklanırken, şahıslardan birinin el çantasındaki patateslerin arasında yüzlerce uyuşturucu hap çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polisin çalışmasında Seyhan ve Yüreğir ilçesinde 5 şüpheli belirlenerek operasyon başlatıldı. Operasyonda belirlenen şahıslardan Tamer D.'nin olduğu otomobili durduran polis, 896 adet uyuşturucu hapı, içinde patates olan el çantasında ele geçirdi. Diğer 4 kişiyi de adreslerine yapılan baskınlarda yakalayan polis, 770 adet uyuşturucu hap daha ele geçirdi.

Toplam bin 666 adet uyuşturucu hapla yakalanan 5 şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerin tamamı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.