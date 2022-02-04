İhlas Haber Ajansı

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Patenli çocukların ölüm yolculuğu

Adana’nın en işlek cadde ve bulvarlarında patenli çocukların araçlara tutunarak yoluculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.

Adana'nın en işlek cadde ve bulvarlarında patenli çocukların araçlara tutunarak yoluculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.


Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi ve Bülent Angın Bulvarında patenli çocukların tehlikeli yolculuğu objektiflere yansıdı. İki ayrı olayda da Adana'nın en işlek bulvar ve caddesinde çocukların araçlara tutunarak ölüme davetiye çıkararak yolculuk yapması dikkat çekti.


Çocukların hareket halinde 50 kilometre hızla giden araçlara tutunarak yollarına devam etmesi görenleri şaşırttı.


Kazaya davetiye çıkaran patenli çocuklar trafikte ilerlerken gözden kayboldu.

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