Patili dostlar yararına sergi

Bir doğa koruma ve farkındalık projesi olan “Dönüşüm-1” adlı resim sergisi Adana'da açıldı.

Korart Galeri'de açılan sergiye 37 sanatçı serleriyle katıldı. Galerinin yönetici Rahime Korkut, 5 Ocak 2023 tarihine kadar açık kalacak sergiden elde edilecek gelirin patili dostlara bağışlanacağını söyledi.

Müzik öğretmeni Doğa Özgüner de sergiye katılanlara kemanıyla mini bir konser verdi.

Sergiye eserleri ile katılan sanatçılar ise şunlar:

Güzin Atıl Akdemir, Hülya Atakan, Esra Baydar, Nihal Canatar, Zişan Çanga, Melike Çağıcı, Cem Demir, Nergis Doğru, Merve Gelişken, Lale Cülyaşar, İnci Gürsoy, Harun Kaya, Ülkü Kaya Karabiber, Nimet Keser, Nesrin Kınay, Selmani Baki Kocaispir, Rahime Korkut, Ünal Kuş, İnci Küçükusta, Normin Levent, Selda Mant, Nini Önözden, Uğurlu Özçete, Meliha Özgürbüz, Kafiye Sahillioğlu, Özge Saldıray, Müge Süel, Soner Tire, Fatoş Toyganözü, Nilgün Ulaştırıcı, Elçin Ünal, Seher Ünal, Ahmet Yeşil, Nursel Yıldırım, Maliha Yılmaz, Dorman Yüksel Ve Noyan Zenger.