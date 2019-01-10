Patoloji uzmanları Adana'da buluştu

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, patoloji uzmanları buluştu.

Çukurova Patoloji Derneği'nin işbirliğinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Patoloji bölümünün ev sahipliğinde “Patolojik Süreçlerin Tanıdaki Rolü” konulu toplantı düzenlendi. Moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Emine Kılıç'ın yaptığı toplantıda, Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Bakır ve Standardizasyon Komisyon Üyesi Prof. Dr. Kutsal Yörükoğlu'nun da yer aldığı toplantıya, Adana'nın yanı sıra Mersin, Gaziantep, Tarsus gibi çevre il ve ilçelerden toplam 65 patolog ve teknisyen katıldı.

Toplantıda, patoloji bölümlerinin mutfağı sayılan laboratuvarda çalışan teknisyenlere, kaliteli preparatların nasıl hazırlanabileceği hakkında bilgi verildi. Teknisyenler ile patologlardan oluşan konuşmacılar, tecrübelerini diğer katılımcılarla paylaştılar.

Prof. Dr. Şeyda Erdoğan, “Bu toplantıdaki bilgi paylaşımının amacı; insan vücudundan alınan doku veya sıvıların sağlıklı bir şekilde patoloji bölümüne gelmesi, kaliteli bir şekilde hazırlanarak mikroskopta görünür hale getirilmesi sonucunda o kişinin en iyi tanıyı alıp, gerekli tedavisine başlanmasıdır” dedi.

Erdoğan, hastanede muayene olan bir hastayı muayene eden ve tanı amacıyla doku veya sitoloji örneği alan hekimin arkasında bir patolog ve patologun arkasında teknisyen ve sekreter ekibin bulunduğunu bildirdi.

Erdoğan, “Derneğimiz, Türkiye çapında yaklaşık 20 yıldır yapılan ve yapılacak olan bu toplantılar ile halkımıza daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunulmasını hedeflemektedir" diye konuştu.