İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pazar yerlerinde denetim

Adana’da korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde denetimler sürüyor.

Adana'da korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde denetimler sürüyor.


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca “İl Pandemi Kurulu Kararlarına” istinaden korona virüs salgınından korunmak için alınan kararlar doğrultusunda pazar yerlerinde uyulması gereken tedbirlerle ilgili denetim yapıldı.


Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ile İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar'ın katıldığı denetimde, il genelinde hizmet veren pazar yerlerinde yapılan incelemeler sırasında pazarcı esnafına virüsten korunmak için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi verilerek belirlenen kurallara uymaları istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.