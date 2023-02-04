İhlas Haber Ajansı

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Pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi

Adana’nın Kozan ilçesinde pazar yerinde sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde pazar yerinde sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.


Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan Çarşamba Pazarı'nda önceki gün 2 Suriyeli grup arasında taşlı sopalı kavga yaşandı. Kavgadan dolayı 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından bugün Kozan Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler Muhammed E., Beşşar A., Murat S., Muyet S., Şerif E. ve Musa A. hakkında sınır dışı kararı verildi.


Yapılan işlemlerinin ardından şüphelilerin sınır dışı edilmek üzere gönderildiği bildirildi.

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