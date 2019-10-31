Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Bandosu, sevinç ve duygu yüklü anların bir arada yaşandığı konser verdi. Düzenlenen bisiklet turunda ise pedallar ‘Cumhuriyet' için döndü.

Hazırlıkları günler öncesinden başlayan etkinlikler kapsamında, Optimum'un tüm katları ve dış cephesi bayraklar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle süslendi.

Gün boyunca devam eden ve her yaş grubundan ziyaretçilerin katılımı ile gerçekleşen etkinlikler kapsamında, AVM'nin tüm katlarında doya doya yaşanan Cumhuriyet coşkusu kentin en işlek caddelerine de taşındı. Bir spor mağazası iş birliğinde gerçekleştirilen bisiklet turu geniş bir katılımla gerçekleşti. Ay-yıldızlı balonlar ve şanlı Türk Bayraklarıyla süslenmiş bisikletleriyle AVM önünde toplanan bisikletçiler, buradan topluca kent merkezine hareket etti.

Bisikletçiler, Taş Köprü, Fuzuli Caddesi, Toros Caddesi, Gazipaşa Bulvarı, Baraj Gölü, İller Bankası ve Dilberler Sekisini takip ederek, pedallarını Cumhuriyet için çevirdiler. Bisikletçiler, güzergah boyunca bol bol alkış aldıkları turlarını Optimum önünde sonlandırdılar.

Unutulmaz konser

Bayraklar ve dev boyuttaki Atatürk posterleri ile süslü AVM içinde devam eden etkinliklerde, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Bandosu unutulmaz bir konser verdi. Mehter Marşı ile başlayıp, Vatan Marşı ile devam eden konserde, marşların yanı sıra aradan uzun yıllar geçse de dillerden düşmeyen “Bahçe Duvarından Aştım”, “Samanyolu”, “Eski Dostlar”, “Memleketim” ve “Türkiyem” adlı şarkılar seslendirildi. Ziyaretçilerin ellerindeki bayrakları coşkuyla sallayarak eşlik ettikleri konser, “İzmir Marşı” ile sona erdi.

Çocukları da unutmayan Optimum AVM, Cumhuriyet onuruna minik ziyaretçileri için sevilen çizgi film karakterlerini konuk etti. “Maşa ve Koca Ayı” ile iki gün boyunca eğlence dolu anlar yaşan çocuklar, eğlenerek öğrenmenin yanı sıra Cumhuriyet coşkusunu yüreklerinde hissettiler.