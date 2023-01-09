İhlas Haber Ajansı

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Pelikanla, balıkçının dostluğu

Adana’da bir balıkçı, yanına inen bitkin pelikana sahip çıkmasıyla aralarında güzel bir dostluk oluştu.

Adana'da bir balıkçı, yanına inen bitkin pelikana sahip çıkmasıyla aralarında güzel bir dostluk oluştu. Pelikan ile balıkçının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ise 1,5 milyondan fazla izlendi.


Yumurtalık ilçesi sahilinde geçtiğimiz ay bitkin düşen pelikan, balıkçıların yanına indi. Bitkin pelikana ise balıkçı Haşmet İhsan Yılmaz sahip çıktı. Hayvanı ilaçlayan ve bakımını yapan Yılmaz ona 'Mahmut' ismini verdi. Yılmaz ile pelikan arasında kurulan dostluk ise cep telefonu ile görüntülendi. O anlar ise sosyal medyada 1,5 milyondan fazla izlendi.


Balıkçı Haşmet İhsan Yılmaz,"Biray önce uçarak geldi buraya indi. İlaçladım, evcilleşti bana alıştı, bakımını yaptım. Sevgi kadar güzel bir şey yok. Pelikan'ın adı Mahmut. Mahmut kadar beni karım sevmedi"dedi.

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