İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Peyzaj sanatları Beyazevler Çamlığı'nda bütünleşiyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Beyazevler Çamlığı’ndaki yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Beyazevler Çamlığı'ndaki yenileme çalışmalarını sürdürüyor.


Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bulunan 42 dönümlük Beyazevler Çamlığı'nın mesire alanı ve park olarak yenilenmesi çalışmalarında peyzaj sanatlarını öne çıkardı.


Vatandaşların Dilberler Sekisi ve nehir manzarasını izleyerek piknik yapması için yürütülen projede 7 adet seyir terası, 21 adet kameriye, barbeküler, çeşmeler, spor aletleri, çocuk parkı, tuvaletler ve büfelerin yapımı hızlandı.


Çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alt yapısı uygun hale getirilen yerlerde 11 bin 320 metrekare parke taş ile 6 bin 978 metrekare bordür döşeyerek, yürüyüş yolları ve otopark alanlarını da ortaya çıkarmaya başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.