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Pirinç poşetinde uyuşturucu hap bulundu

Adana’da, polisi görünce kaçan zanlının cebindeki poşet içindeki pirinç arasına gizlenmiş 968 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da, polisi görünce kaçan zanlının cebindeki poşet içindeki pirinç arasına gizlenmiş 968 uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesinde devriye görevi yapan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekiplerini fark eden bir kişi kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonrası adının Ahmed Al Sufuk (20) olduğu öğrenilen zanlı yakalandı. Zanlının yapılan üst aramasında içinde pirinç bulunan poşetlerin içinden 968 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.


Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

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