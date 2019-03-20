Pitbull dövüştürenlere 15 bin TL para cezası

Adana'da pitbull cinsi 2 köpeğini dövüştürdüğü tespit edilen şahıslara 15 bin 604 TL para cezası uygulandı.

Ceyhan Mustafabeyli Jandarma Komutanlığı ve Adana Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışma sonucu Ceyhan Çataklı Mahallesi'nde beslenmesi yasak olan pitbull ırkı köpeklerin dövüştürüldüğü tespit edildi. Ekipler, dövüştürülen 2 pitbull cinsi köpeğe el koyarken, köpekleri Ceyhan Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evine teslim etti.

Pitbulları dövüştüren 2 kişiye 7 bin 802'şer TL olmak üzere toplamda 15 bin 604 TL idari para cezası uygulandı.