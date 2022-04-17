Piton döner, Bağdat ve Adana'ya şube açıyor

Adana'da yaptığı metrelik dönerlerle ünlenen ‘piton döner', Irak'ın başkenti Bağdat'a ve Adana'ya şube açıyor.

Seyhan ilçesinde dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, bilinen dönerlere farklılık katarak 1 buçuk metrelik tavuk döner üretti. Ekmeğin içerisine tablacı salatası koyduktan sonra dışını ise çeşitli peynirlerle harmanlayan Taş, bu dönere ise tescil alarak 'piton döner' adını koydu.

Sosyal medya sayesinde de binlerce kişiye ulaşan Taş, artan taleplere cevap vermek amacıyla Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Turgut Özal Bulvarı'na, Irak'ın başkenti Bağdat'a şube açacak.

2 şubenin de tadilatı devam ederken Mehmet İkram Taş, ilk şubenin Mayıs ayında Turgut Özal Bulvarı'nda ardından da Bağdat'taki şubenin açılacağını söyledi.