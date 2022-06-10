Piton Döner ikinci şubesini açıyor

Adana'da yaptığı metrelik dönerlerle ünlenen ‘Piton Döner' 1 ay içerisinde kentteki ikinci şubesini açacak.

Seyhan ilçesinde dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, bilinen dönerlere farklılık katarak 1 buçuk metrelik tavuk döner üretti. Ekmeğin içerisine tablacı salatası koyduktan sonra dışını ise çeşitli peynirlerle harmanlayan Taş, bu dönere ise tescil alarak 'piton döner' adını koydu.

Sosyal medya sayesinde de binlerce kişiye ulaşan Taş, artan taleplere cevap vermek amacıyla Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Turgut Özal Bulvarı'na şube açmaya karar verdi.

Hazırlıkları hızla devam eden şube 1 ay içerisinde açılacak. Irak'ın başkenti Bağdat'ta şube açacaklarını söyleyen Mehmet İkram Taş, Bağdat'taki şubenin de tadilatının devam ettiğini söyledi. Taş, “1 ay içerisinde Turgut Özal Bulvarı'ndaki şubemiz faaliyete başlayacak. İnşallah yaz bitmeden Bağdat'ı da ‘Piton Döner' ile buluşturacağız” dedi.