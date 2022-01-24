"Piton döner" karda aç kalan sokak köpeklerinin yanında

Adana'da bir dönerci, Pozantı ilçesinde aç kalan sokak köpeklerini elleriyle besledi.

Kentte dönercilik yapan ‘Piton döner'in sahibi Mehmet İkram Taş, Pozantı ilçesine giderek kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpeklerini besledi.

Taş, besleme noktalarında, sokak köpeklerine mama ve ekmek bıraktı. Mehmet İkram Taş, besleme yaptıkları alanlarda üşüyen yavru köpekleri de kucaklayarak onları ısıtmaya çalıştı.