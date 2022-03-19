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‘Piton döner' Portakal Çiçeği Karnavalı'nda

Piton döner, Türkiye’nin ilk ve tek karnavalı olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalında stant açacak.

Piton döner, Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalında stant açacak.


2 yıldır süren pandeminin ardından bu sene 23-27 Mart tarihleri arasında yerli ve yabancı binlerce turistin katılımıyla düzenlenecek olan 10'uncu ‘Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın heyecanı tüm kenti sardı.


Bilinen tavuk dönerlerin aksine metrelik dönerle ünlenen piton dönerde, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalında stant açacak.


Piton dönerin sahibi Mehmet İkram Taş, “Herkesi standımıza bekliyoruz. Yerli ve yabancı turistleri piton dönerle doyuracağız” dedi.

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