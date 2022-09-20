Piton Döner'in ikinci şubesi faaliyete başladı

Adana'da yaptığı metrelik dönerlerle ünlenen ‘Piton Döner'in kentteki ikinci şubesi hizmete girdi.

Seyhan ilçesinde dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, bilinen dönerlere farklılık katarak 1 buçuk metrelik tavuk döner üretti. Ekmeğin içerisine tablacı salatası koyduktan sonra dışını ise çeşitli peynirlerle harmanlayan Taş, bu dönere ise tescil alarak 'Piton Döner' adını verdi.

Sosyal medya sayesinde de binlerce kişiye ulaşan Taş, artan taleplere cevap vermek amacıyla Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'na şube açmaya karar verdi.

Piton Döner'in Turgut Özal Bulvarı'ndaki şubesi geçtiğimiz günlerde hizmete girdi. Yurt dışında da şube hazırlığında olduklarını belirten Mehmet İkram Taş, “Turgut Özal Bulvarı'ndaki şubemiz faaliyete girdi. İnşallah bu yıl yurt dışında ilk şubemizi açacağız. Ardından da hem yurt içi hem de yurt dışında birçok şubemiz faaliyete girecek” dedi.