İhlas Haber Ajansı

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Piyanonun duayeni ÇDSO sahnesinde

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), yine unutulmayacak bir haftaya imza atmaya hazırlanıyor.


Bu haftaki konser, Avrupa ve ABD'de konserler düzenleyen, Guidhall Müzik ve Drama Okulu'nda şeflik profesörü olarak görev yapan, Londra Senfoni ve Kraliyet Flarmoni Orkestraları'nın düzenli konuk şefi olan Timothy Redmond tarafından gerçekleşecek.


Harika çocuk olarak müzik yaşamına başlayan, dünyanın önemli orkestraları ve şefleriyle çalışmalar yapan devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, bu hafta ÇDSO sahnesinde yer alacak.


Programın ilk yarısında, S.Rachmaninoff'un 3 numaralı Piyano Konçertosu'nu Adanalı sanat tutkunları için yorumlayacak.


ÇDSO, programın ikinci yarısında A. Dvorak'ın 8 numaralı Senfoni'sini seslendirecek.


Konser, 27 Ocak 2023 Cuma akşamı saat: 20.00'da Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda izlenebilecek.

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