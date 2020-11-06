PKK operasyonuna 2 tutuklama

Adana'da bölücü terör örgütü PKK ile işbirliği içinde oldukları ve sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları öne sürülen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile işbirliği içerisinde olan yardım ve yataklık yapan kişilere yönelik 30 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Özel harekat timleri, zanlıların evlerinin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Gözaltına alınan 7 zanlı adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar 5 gün boyunca sorgulandı. Zanlılardan 2'sinin sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlendi. Diğer zanlıların ise kırsal alanda ele geçirilen dokümanlarda ismi geçtiği, PKK'ya katılacaklara yardım ettikleri, şehirlere bombalı eyleme gelenlere yardım ettikleri, şifreli yazışmalarda isimlerinin geçtiği öne sürüldü.

Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 2'si tutuklanırken 5'i adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.