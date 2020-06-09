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PKK operasyonunda 7 tutuklama

Adana’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7’si tutuklanırken, 3 zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklanırken, 3 zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK adına eylem ve faaliyet yaptığı belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda şafak vakti 6 Haziran günü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi.


Özel Harekat polislerinin desteği ile zanlıların evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında gözaltına alınan 10 zanlı, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Yakalanan zanlıların, geçmiş yıllarda bölücü terör örgütü PKK lehine düzenlenen korsan gösterilere katılarak polis ekiplerine karşı taş, EYP havai fişek, molotof kokteylli saldırıda bulundukları öğrenildi.


Terörle mücadele polislerinin, zanlıları teknik cihazlarla alınan görüntüler ve yapılan analiz çalışmaları sonucunda tespit ettiği belirtildi. Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan B.A., M.Ü., A.S., C.B., A.D., E.G., F.K. tutuklanırken, Ö.Y., H.Z., A.A. ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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