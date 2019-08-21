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PKK propagandasına "sanal terör ekibi" geçit vermedi

Adana’da sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'da sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, terörle mücadele polisleri tarafından kurulan "sanal devriye" ekipleri tarafından tespit edildiği öğrenildi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında fiziki ve teknik takip izni verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan izin üzerine şahısları teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Polis hem sahada fiziki takip yaparken teknolojinin gelişmesiyle birlikte şüphelilerin sosyal medya üzerinde de suç işlemeye başlaması üzerine terör polisi "sanal devriye ekibi" kurdu. Ekip bölücü terör örgütü PKK propagandası yapan şahısları tek tek tespit etmeye başladı. Yaklaşık 3 aylık yapılan sanal takip sonucunda iddiaya göre Ceyhan'da aralarında eski HDP Ceyhan ilçe başkanları Zöhre Toprak Y. ve Tahir Ö.'nün de bulunduğu 23 kişinin, "terör örgütünün ideolojisini, eylem ve faaliyetlerini, kırsal alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarını öven ve destekleyen, örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren ve teşvik eden" paylaşımlar yaptığı tespit edildi.


Şafak vakti özel harekat polisiyle yapılan operasyonda Adana ve Ceyhan'da gözaltına alınan 17 zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Eski HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 zanlı adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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