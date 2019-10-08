İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

PKK/KCK adına polise molotof ve EYP atan 6 kişi gözaltına alındı

Adana’da terör örgütü PKK/KCK adına korsan gösterilerde polislere EYP ve molotof attığı tespit edilen 1’i çocuk 6 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına korsan gösterilerde polislere EYP ve molotof attığı tespit edilen 1'i çocuk 6 kişi operasyonla gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat birimlerinin koordineli olarak yürüttüğü çalışmada, PKK/KCK adına eylem ve faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti yapılan baskında 1'i çocuk 6 kişi gözaltına alındı.


Gözaltına alınan zanlıların, PKK/KCK terör örgütü adına korsan gösterilere katılıp, polis ekiplerine molotof ve EYP'li saldırıda bulunduğu, terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettiği ve örgüt adına para topladıkları öğrenildi.


Yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel kitap, dijital malzeme ve 20 adet Kalaşnikof mermisi ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.