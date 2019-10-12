PKK'ya elaman kazandıran zanlı tutuklandı

Adana'da PKK'ya elaman kazandırdığı öne sürülen şahıs tutuklanırken, polise patlayıcı attığı iddia edilen bir zanlıya ise ev hapsi tedbiri uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü bölücü terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, kimsesiz, ailevi sorunları olan ve uyuşturucu bağımlısı kişileri kandırarak, PKK'ya eleman kazandırdığı öne sürülen Mehmet E.'yi Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde gözaltına aldı. Ayrıca aynı bölgede devriye gezen polis ekiplerine el yapımı patlayıcı (EYP) attığı ileri sürülen ve patlayıcı üzerinde parmak izi saptanan Onur B. 'de yakalandı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mehmet E. tutuklanırken, diğer zanlıya ev hapsi tedbiri uygulandı.