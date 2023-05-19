Polis 100 bin uyuşturucu hap ele geçirdi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Kuryelik yaptığı tespit edilen M.D.'nin (27) evine, ekipler baskın yapıldı. Evde yapılan aramada 2 valizde 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D., emniyetteki sorgusunda, çantaların kendisine ait olmadığını, ismini vermediği bir arkadaşının emanet ettiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.