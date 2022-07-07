Polis, 22 lösemili çocuğu lunaparka götürdü

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin eşi Nahide İnci, 22 lösemi hastası çocuğu lunaparka götürüp gönüllerince eğlenmesini sağladı.

Polis Eşleri Derneği Adana Şube Başkanı ve aynı zamanda Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin de eşi olan Nahide İnci, Diyanet İşleri Başkanlığı Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından takibi yapılan ve Adana'da lösemi tedavisi gören 22 çocuğu, aileleriyle birlikte ağırladı.

Nahide İnci, Adana Polisevi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklarla yakından ilgilendi. Onlara ‘Kurban Bayramı' öncesinde kıyafet ve ayakkabının yanı sıra çeşitli oyuncak verirken, ailelerine de erzak yardımında bulundu. Polisevi'nde palyaçolar eşliğinde keyifli anlar yaşayan lösemi hastası çocuklar, daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte lunaparka geçerek, burada aileleri ve polislerle birlikte keyifli anlar yaşadı.

Babasını kaybedenlerin de aralarında bulunduğu çocukların, hayatlarında ilk kez lunaparka gittiği, annelerinin de tıpkı çocuklarıyla birlikte lunaparka gidip, burada ilk kez çarpışan araba, atlı karınca, tren ve çeşitli oyun gruplarındaki aletlere bindiklerini öğrenildi.