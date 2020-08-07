Polis, aileleri ve çocukları boğulmalara karşı uyardı

Adana'da aşırı sıcak nedeniyle serinlemek isterken 2 ayda 15 kişinin boğulması üzerine harekete geçen polis, çocukları ve aileleri uyardı.

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte hissedilen hava sıcaklığının 45 derecenin üzerinde olduğu Adana'da serinlemek isteyen çocuklar yoğun şekilde sulama kanalı, göl ve denize girmeye başladı. Bu nedenle Adana genelinde 2 ayda 15 kişi boğuldu. Bunun üzerine çocukların ölmemesi için Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine "can nöbeti" talimatı verdi. Polis şehir merkezinden geçen ve birçok noktada bulunan kanallarda nöbet tutarak buradaki serinlemek için kanala girmek isteyen çocukları uyardı. Ekipler, mahalle aralarına da girerek aileleri de uyardı. Polis, kanaldaki suyun sağlıksız, boğulma riskinin çok fazla olduğu konusunda uyarı yaptı. Bu uyarılar üzerine bir vatandaş polisin sık sık gelip kanalda yüzen çocukları çıkartıp ailesine teslim ettiğini, kendilerinin de yüzen çocukları uyardıklarını söyledi.