Polis aracına çarpıp kaçan uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp ekip aracına çarpıp kaçan otomobilde 8 kilo 250 gram takoz esrar ve 205 bin adet uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınana otomobildeki 2 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobil ile şehre uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine İncirlik Park Alanında uygulama yaptı. Uygulama sırasında polisin beklediği otomobil geldi. Polis otomobile “dur” ihtarında bulundu ancak otomobil durmayarak polis aracına da çarpıp kaçtı. Çarpma sonucu yaralanarak kaçan şüpheliler Recep Sultan (32) ile amcasının oğlu Recep Sultan (33), bir süre süren kovalamanın ardından yakalandı. Polisin, hassas burunlu narkotik dedektör köpeği ‘Oscar' ile arama yaptığı aracın içerisinden 8 kilo 250 gram takoz esrar, 205 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep Sultan (32) ile Recep Sultan (33), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.