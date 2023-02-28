Polis, ata işkence eden gence at arabasındaki un çuvalından ulaştı

Edinilen bilgiye göre olay, Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişinin ata işkence ettiği görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde, şüphelinin ata kırbaçla defalarca vurup işkence ettiği görüldü. Bunun üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada düşen görüntüyü inceleyerek şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Görüntüyü inceleyen polisler, at arabasında bulunan un çuvalının satıldığı yerlere giderek şüphelinin H.S. (19) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, H.S.'nin Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Baskında yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyetteki ifadesinde "Pişmanım" diyen H.S., "hayvana acımasızca ve zalimce muamele etmek" suçundan adliyeye sevk edildi.