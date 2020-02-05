İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis bağladığı servisteki öğrencileri mağdur etmedi

Adana’da trafik polisleri ceza yazıp 30 gün bağladıkları okul servisindeki öğrencileri başka araçla okullarına götürdü.

Adana'da trafik polisleri ceza yazıp 30 gün bağladıkları okul servisindeki öğrencileri başka araçla okullarına götürdü.


Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptıkları rutin denetimde 01 S 2506 plakalı okul servisini durdurdu. Şoförün ve aracın eksik evraklarla yolculuk yaptığını fark eden ekipler, şoföre 2 bin 473 lira para cezası yazıp, servisi de 30 gün bağladı. Servisteki öğrencileri de mağdur etmeyen ekipler, başka bir araç ayarlayıp öğrencileri okullarına kadar ulaştırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.