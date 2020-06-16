Polis "can dostları" unutmadı

Adana'da polis sokak sokak gezip, kedi ve köpeklerin karnını doyurarak sevdi.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, son zamanlarda sokakta yaşayan birçok hayvan olduğunu görünce, bu hayvanların aç kalmaması için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat vardi. Bu talimat üzerine harekete geçen polis hayvanseverlerle bir araya geldi. Polis hayvanseverlerden sokak köpekleri ve kedilerinin nerede olduğunu tek tek tespit etti. Polis daha sonra da Yüreğir Belediyesinden aldığı köpek ve kedi mamalarını sokak sokak gezerek kedi ve köpekleri besledi. Polisler hayvanlara sadece mama vermekle kalmayıp onları sevdi.

Polis kısa sürede sokak sokak gezerek yüzlerce hayvanı doyurdu.

Hayvansever Erol Yetim herkes tarafından can dostların unutulmaması gerektiğini belirterek, "Polisler bugün sokak sokak gezerek hayvanların karnını doyuruyor. Bir hayvansever olarak onlara teşekkür ediyorum. Bu herkese örnek olmalı. Çünkü onlar bizim can dostumuz" dedi.