İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis çocukları sinemayla buluşturdu

Adana’da polis, hiç sinemaya gitmemiş 96 çocuğu "Karlar Ülkesi 2" filmine götürdü.

Adana'da polis, hiç sinemaya gitmemiş 96 çocuğu "Karlar Ülkesi 2" filmine götürdü.


Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığında koordine edilen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri hiç sinemaya gitmemiş çocukları sinemaya götürmek için proje geliştirdi. Polisler okulları tek tek gezerek ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için sinemaya gitmemiş 96 çocuk belirledi. Çocukların tespiti tamamlandıktan sonra "Karlar Ülkesi 2" filmine götürüldü. İlk kez sinemaya giden çocuklar çok mutlu olduklarını, güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.