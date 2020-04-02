İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis, emniyeti elden bırakmıyor

Adana Emniyet Müdürlüğü, yeni tip korona virüs nedeniyle emniyete giriş yapan polis memurları dahil herkesin ateşini ölçerek, virüse karşı önlem alıyor.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle halkın yoğun olarak geldiği Adana Emniyet Müdürlüğü binasına giren herkesin, ateşinin mutlaka ölçülmesi talimatını verdi. Emniyet nizamiyede görevli polis memurları, talimat gereği maske, yüz koruyucu ve eldiven takarak gelen vatandaş ve polis memurlarının tek tek ateşini ölçüyor. Polislerin, vatandaşa ateş ölçer doğrultması ilginç görüntüler de oluşturdu. Emniyete gelen vatandaşlar ise virüs nedeniyle yapılan bu uygulamayı olumlu bulduklarını söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.