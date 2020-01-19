İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis erkek şiddetini önlemek için mahalle mahalle geziyor

Adana polisi mahalle mahalle gezerek kadınlarla görüşüp onları bilinçlendirip erkek şiddetine karşı KADES uygulamasını tanıtıp cep telefonlarına indiriyor.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kadınların hem bilinçlendirilmesi hem de erkek tarafından şiddete uğramaması için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine mahalle mahalle gezilerek kadınlara ulaşılması talimatını verdi. Polisler bu talimat doğrultusunda, kadınları, okullar, meslek edindirme kursları, camilere toplayarak bilinçlendirmeye başladı.


2000 Evler Mahallesi Seyhan Belediyesi Meslek Edindirme Merkezinde kadınları yasal hakları hakkında bilinçlendiren polis, başlarına bir bela geldiğinde ne yapmaları gerektiğini anlattı. Polis ayrıca kadınlara herhangi bir erkek şiddetine maruz kalma ihtimalleri olduğunda polise çok çabuk ulaşmaları ve adres verme gibi bir dertleri olmaması için KADES programını anlatıp akıllı telefonlarına yükledi.


Kadınlar ise polislere teşekkür ederek, "Bizim mağdur olmamamız için uğraşmaları kendimizi değerli hissetmemizi sağladı. Devletimizin bizi düşünmesi kadınlara önem vermesi bizi çok mutlu etti" dedi.


Bu arada Türkiye'de 2016'da 329, 2017'de 409, 2018'de 440 ve 2019 yılında 474 kadın erkekler tarafından öldürülmüştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.