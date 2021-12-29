Polis eşi yaşadığı şiddeti anlattı

Adana'da 28 yıllık polis memuru olan eşinden ayrılmak istediği için sürekli tehdit edildiğini öne süren kadın, uzaklaştırma almasına rağmen şiddetin sürdüğünü iddia etti.

Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan Döndü A. (48), 28 yıllık eşi polis memuru Veysel A.'dan (54) sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle 4 ay önce boşanma kararı aldı. İddiaya göre, boşanmayı kabul etmeyen Veysel A., eşine şiddet uygulamaya devam etti. Bunun üzerine 4 çocuk annesi Döndü A., polise giderek eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Veysel A., 26 Aralık akşam saatlerinde kayınpederinin evine gitti. Burada kayınbiraderi Fatih Y. ile Veysel A. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Veysel A., Fatih Y.'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Veysel A., eşinin yakınları tarafından yakalanıp sokak ortasında taş ve sopalarla darp edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Veysel A. kanlar içerisinde yere yığıldı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Veysel A. ile Fatih Y. ambulansla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Veysel A.'nın hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişiler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"Sürekli yakalanıyor ancak serbest bırakılıyor"

Eşinin, çocukları ve kendine aylardır şiddet uyguladığını öne süren Döndü A., “7 ay önce uzaklaştırma kararı çıkarttırdım. Sonra çocuklarım istedi diye eve geri döndü. Şiddet, hakaret ve iftiraları devam etti. Bunun üzerine 5 uzaklaştırma kararı daha çıkarttırdım. Beni aldatıyordu. Sürekli şehir dışına çıkıp, başka kadınlarla geziyordu. Neden yaptığını sorduğumuzda ise bana ve çocuklarıma, ‘siz de yapın' diyordu” diye konuştu.

Olay günü eşinin, elinde bıçakla kardeşi Fatih Y.'nin iş yerine gittiğini anlatan Döndü A., “Kardeşimi bulamayınca, benim burada olduğumu düşünerek ailemin evine gelmiş. Küfretmeye başlayınca ablam da karşılık vermiş. Daha sonra seslere uyanan kardeşim tepki gösterince, kolundan bıçaklamış. Ben olay büyümesin diye ailemin yanına gelemiyordum. Çünkü sürekli elinde bıçakla buraya geliyordu. Çocuklarıma, ‘Sizin kolunuzu, bacağınızı keseceğim' diye mesajlar atıyordu” dedi.

Eşinin bir an önce tutuklanmasını istediğini kaydeden Döndü A., “Sürekli yakalanıyor ancak serbest bırakılıyor. Yaşadığımız şiddet, hakaret devam ediyor. Neden kadınlar hep mağdur oluyor? Çocuklarımın ya da benim ölmem mi gerekiyor? Ne yapmamız gerek? Artık hak ettiği cezayı almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.