Polis gece-gündüz torbacı avında

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş torbacı diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu satan şahısların mahallelerden yok edilmesi için şafak operasyonlarının yanı sıra her akşam iftardan sonra da uygulama yapılması talimatı verdi. Aktaş'ın bizzat kendisinin de katıldığı ilk uygulama Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Çamlıbel ve Şehit Erkut Akbay mahallelerinde gerçekleştirildi. İftardan sonra polis havadan ve karadan iki mahalleyi abluka altına aldı. Helikopterin havadan, özel harekat polisinin de karadan desteğiyle sürücüler ve vatandaşlar tek tek durduruldu. Araçlar hassas burunlu narkotik köpeğiyle arandı. Polisin bu uygulamasında 6 bin 465 kişiye GBT sorgulaması yapıldı, detektör köpeklerin yardımıyla 2 bin 713 araç kontrol edildi, toplam 12 araca 6 bin 805 TL para cezası kesildi. İzinsiz- belgesiz yolcu taşımacılığı yapan 3 araç sürücüsüne de toplam 18 bin 394 TL para cezası kesildi. Çocuklara kavşaklarda dilencilik yaptırdığı belirlenen 4 kişiye de polis tarafından işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 4.8 gram metamfetamin, 0.87 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, 968 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Uygulamalarda ayrıca çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.

Polisin şok uygulamalarının Ramazan Ayı boyunca devam edeceği her akşam ortalama 2 mahallede uygulama yapılacağı öğrenildi.