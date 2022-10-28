Polis hazırladığı projeyle hem saz çalmayı öğreniyor hem de öğretiyor

Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri hazırladıkları ‘Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı' (ÇOGEP) çerçevesinde lise öğrencilerine saz kursu imkanı sağlayıp, hem saz çalmayı öğrenip, hem de saz çalmayı öğretiyorlar.

Çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla başlatılan ‘Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı' (ÇOGEP) kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, saha çalışması yaptı. Polis, Yüreğir ilçesindeki Lokman Hekim Anadolu Lisesi öğrencilerine ‘Sevgiyle Büyüyoruz' projesi kapsamında bağlama kursu başlattı. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla okula giden ekipler, kursa katılan 15 öğrenciye de bağlama hediye etti.

Öğrencilere eğitim veren okulun müzik öğretmeni Didem Takalak, projeye katkılarından dolayı polise teşekkür ederek, “Yeni başlayan öğrencilerimizle birlikte, bağlama kursumuza başladık. Çocuklarımıza güzel hobiler kazandırmayı amaçlıyoruz. Yıl sonunda da güzel etkinliklere imza atmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Kursa başlayan Arda Ataş ise bağlamayı sevdiğini belirterek, “Bağlama kursunun açılacağını duyunca çok sevindim. Notaları ve tutuşları öğrenerek başladık. Sırada vuruşlar var. Polis ağabeylerimizi aramızda görmekten de çok mutluyum. Bize sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Polis ekipleri, projeyle alakalı bilgilendirme yaptıktan sonra öğrencilerle birlikte enstrüman çalıp, şarkılar söyledi.