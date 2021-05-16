Polis hem şeker verdi hem uyardı

Adana'da narkotik polisi uygulama noktasında vatandaşları durdurup önce şeker verdi, sonra uyuşturucuya karşı uyardı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında İncirlik Park Alanında uygulama noktasında çalışma başlattı. Otoyoldan gelen sürücüleri durduran polis önce onlara şeker ikram edip daha sonra proje hakkında bilgi verdi. Polis çocukların uyuşturucuya alışmaması ya da alıştığının öğrenilmesinin anne tarafından hemen fark edilebileceğini, bu nedenle annelerin uyuşturucu konusunda en önemli kişiler olduğunu söyleyip, uyuşturucu kullanan çocuklardaki değişiklikleri tek tek vatandaşlara anlattı.

Polis daha sonra vatandaşlara uyarılar içeren bir broşür de verdi.