İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis huzur için gece-gündüz çalışıyor

Adana’da vatandaşın huzur ve güveni için gece-gündüz çalışan polis, 3 günde 33 bin 438 şahsı sorgulayıp, 12 bin 117 araç kontrol etti.

Adana'da vatandaşın huzur ve güveni için gece-gündüz çalışan polis, 3 günde 33 bin 438 şahsı sorgulayıp, 12 bin 117 araç kontrol etti.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın bizzat katılımıyla 13 ile 15 Şubat arasında sokak eylemlerinin önüne geçilmesi, molotof kokteyli, havai fişek ve taşlı eylemlerin gerçekleşmesini önlemek için uygulama yapıldı. Bu uygulamada Aktaş vatandaşlarla bir araya gelip onlarla sohbet edip sıkıntılarını dinlerken, polisler de uygulama yaptı. Bu uygulamalara helikopter de destek verirken, 12 bin 117 araç ile 52 umuma açık yer kontrol edildi, 33 bin 438 şahıs sorgulandı.


Çeşitli suçlardan aranan 136 şahıs yakalanırken, yoklama kaçağı 75 şahsa gerekli tebligat yapıldı. Sahte ehliyet kullandığı değerlendirilen 1 şahsın ehliyetine el konularak gerekli işlemler için trafik ekibine teslim edilirken, 5 çalıntı motosiklet, 3 çalıntı otomobil bulundu.


Uygulamalarda 285.7 gram bonzai, 0.75 gram toz esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 81 mermi ve 77 av tüfeği fişeği, 2 kesici alet, 319 enjektör şeklinde kobra zehri, 23.5 kilogram sigara makaronu ele geçirildi.


Uygulamalarda 396 araç sahibine toplamda 394 bin 811 lira idari para cezası uygulanırken, 79 araç trafikten men edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.