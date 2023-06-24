Polis, Kurban Bayramı öncesi satıcıları sahte paraya karşı uyardı

Adana'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında sahte para uyarısı yaptı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor. Hal böyle olunca kötü niyetli kişiler sahte parayla alışveriş yaparak satıcıları mağdur ediyor. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarını ziyaret etti.

Ekipler, kurban satıcılarını sahte para ve tırnakçılığa karşı uyardı. Dağıttıkları broşürler ve anlattıkları bilgilerle satıcıların dolandırıcıların oyunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken ekipler, sahte para ve tırnakçılığı anlama yöntemlerini anlatarak satıcılara yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "Dolandırıcı kurbanı olmayın" uyarısında bulundu.

Gazetecilere konuşan Mahmut Acer, “Artık parayı iban üzerinden hesaba aktarıyoruz. Mağdur olmamak için bizlerde kendi adımıza önlemler alıyoruz. Ekiplerin bu bilgilendirmesi de çok iyi oldu. En garantili yöntem parayı hesaba aktarmak” diye konuştu.